Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами из ОМВД России по Рязанскому району задержан житель Подмосковья, подозреваемый в краже ценных вещей из квартиры...

«Установлено, что злоумышленник, подобрав ключи, незаконно проник в квартиру 50-летней местной жительницы на улице Коновалова, из которой похитил денежные средства в размере 350 тысяч рублей, мобильный телефон и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила около полумиллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в г. Балашихе задержали подозреваемого – ранее судимого 43-летнего жителя Московской области. В ходе обыска по месту его жительства оперативники обнаружили похищенный у потерпевшей браслет, который в ближайшее время будет возвращен законной владелице. Остальным похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18