Злоумышленники похитили из автомобиля марки «Газель», припаркованного на Бартеневской улице, металлолом массой более 1500 килограмм и автомобильные запчасти...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Бутово задержали двоих подозреваемых в совершении кражи металлолома и автомобильных запчастей.Установлено, что злоумышленники похитили из незапертого автомобиля марки «Газель», припаркованного на территории автосервиса на Бартеневской улице, металлолом массой более 1500 килограмм и автомобильные запчасти. Двое мужчин перенесли похищенное в свой автомобиль и скрылись. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых, ими оказались приезжие 36 и 45 лет. Похищенным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следователем ОМВД России по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56