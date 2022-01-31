Спортсменка из Владимирской области завоевала золото Кубка наций по боксу.
Дарья Новинская стала...
Спортсменка из Владимирской области завоевала "золото" Кубка наций по боксу.
Дарья Новинская стала победительницей международного турнира по боксу – XI Кубка наций. Он проходил в сербском Сомборе с 23 по 31 января. За победу боролись свыше 170 спортсменок из 23 стран.
Спортсменка из Петушинского района выступала в весовой категории до 63 кг. 29 января, по информации пресс-службы администрации области, Дарья Новинская в финальном бою одержала победу над Гуруби Дора из Венгрии и заняла 1 место.