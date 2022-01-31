Спортсменка из Владимирской области завоевала золото Кубка наций по боксу. Дарья Новинская стала...

Спортсменка из Владимирской области завоевала "золото" Кубка наций по боксу.Дарья Новинская стала победительницей международного турнира по боксу – XI Кубка наций. Он проходил в сербском Сомборе с 23 по 31 января. За победу боролись свыше 170 спортсменок из 23 стран.Спортсменка из Петушинского района выступала в весовой категории до 63 кг. 29 января, по информации пресс-службы администрации области, Дарья Новинская в финальном бою одержала победу над Гуруби Дора из Венгрии и заняла 1 место.