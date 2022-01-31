Гончарная мастерская при Свято-Троицком храме села Погребищи Судогодского района возможно скоро...

Гончарная мастерская при Свято-Троицком храме села Погребищи Судогодского района возможно скоро переедет во Владимир. С такой инициативой выступил настоятель церкви – отец Евгений Полищук. Гончарная мастерская – это социальный проект, направленный на реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее - Татьяна Данилова.Алексей, воспитанник АРДИ "Свет":- Отличные, классные! В первый раз все получилось, понравилось!Алексей очень трудолюбивый. Молодой человек посещает компьютерные курсы и помогает в детском центре «Мишутка».Алексей, воспитанник АРДИ "Свет":- А в «Мишутке» измеряю температуру детям, показываю, где руки мыть и на занятия провожаю. И протираю поручни.И таких ребят как Алексей, молодых людей с ограниченными возможностями, инвалидами 1 и 2 группы в АРДИ «Свет» более 60 человек. Для них в организации работает несколько мастерских: свечная, полиграфическая, швейная, вязание, изготовление мягких игрушек. Инклюзивную гончарную мастерскую при храме «особенные» ребята посещают с 2018 года. Она была создана при поддержке гранта «Православной инициативы». Но возможность добраться в село Погребище есть не у всех родителей детей –инвалидов. Поэтому организаторы благотворительного проекта планируют найти помещение во Владимире.Евгений Полищук, иерей, настоятель Свято-Троицкого храма с.Погребищи:- Храм всё-таки в отдалении от города. Добраться сюда, не имея личного транспорта проблемно. Поэтому мы надеемся, что если в городе удастся обустроить мастерскую, её может посетить гораздо большее число нуждающихся в занятиях. Каждое занятие начинается с беседы и продолжается с беседой. Нам с родителями так проще найти общий язык. Мы друг другу помогаем, делимся опытом.Гончарное дело – уникальное искусство, которое благотворно влияет на душевное и физическое состояние человека. Занятия с глиной способствует развитию мелкой моторики, сенсорных ощущений, улучшает координацию и плавность движений. Преподавать в творческих кружках будет также профессиональный художник Анна Тэвина.Анна Тэвина, педагог - художник Воскресной школы при Свято-Успенском кафедральном соборе:- Пластилиновая объемная анимация, плоская рисованная перекладка, песочная анимация. Очень хорошо заниматься песочной анимацией с детьми, которые имеют ограничения. Основная цель- развитие этих детей, чтобы они адаптировались в нашем обществе.Ребята с ограничениями по здоровью не ограничены в своих талантах. Их ручные изделия выставляются на городских выставках и ярмарках. А ещё гончарное ремесло поможет молодым людям с инвалидностью в дальнейшем трудоустроиться. Важно, что производство керамических изделий много места не занимает.Любовь Кац, председатель общественной ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет»:- Вы видели – оборудование небольшое, компактное. И даже электропроводка как в обычной квартире. Поэтому это все реально и возможно в небольших помещениях.Много воспитанников АРДИ «Свет» из верующих семей. Часто вместе с родителями они приезжают сюда на Богослужения, чтобы Причаститься и побеседовать со своим духовным наставником – отцом Евгением.Любовь Кац, председатель общественной ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет»:- Наша организация дружит с этим храмом давно. И когда храм только восстанавливался, и когда этот придел не работал, здесь была сплошная разруха, мы выносили мусор, обустраивали территорию вокруг храма.ЗАКАДРОМ: В Свято-Троицкий храм на занятия к отцу Евгению приезжают воспитанникишкол- интернатов из Владимира, Собинки и Судогды. Да и сам батюшка регулярно приезжает в соцучереждения. Он какродитель ребенка с особенностями развития, знает не понаслышке, чтореабилитировать таких детей очень важно. В свое время он работал гончаром накерамическом заводе. Так его навыки пригодились в миссионерском деле. Темвременем в Свято-Троицком храме, где служит отец Евгений, ведется ремонт и реставрация внутреннихпомещений и фасадной части. 20 лет назад здание было передано Церкви без окон,без дверей и куполов. И вот-потихоньку стараниями неравнодушных людей церковьвосстанавливается. За социальное служение на благо Православной Церкви отецЕвгений был награжден епархиальноймедалью в честь 800-летия Александра Невского. Награду ему вручил иерейВячеслав Андросов, руководитель Социальногоотдела Владимирской епархии.