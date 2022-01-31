И в завершение выпуска - кадры с ноткой ностальгии из Коврова. В городе оружейников в минувшие...

И в завершение выпуска - кадры с "ноткой ностальгии" из Коврова. В городе оружейников в минувшие выходные прошла историческая реконструкция. Её организаторы посвятили 60-ым годам прошлого века."Машина времени" работала возле ковровского ДК имени Ленина. Жители и гости города смогли окунуться в "ретро"- атмосферу. На площади участники реконструкции "Ковров зимний" воссоздали городской дворик со снежной горкой и самодельными хоккейными воротами. За порядком следили милиционеры и народные дружинники.Из громкоговорителей звучаламузыка, по улице курсировали раритетныеавтомобили и ретро-автобус, продавщицапредлагала горячие пирожки с повидлом иледенцы на палочке. "Душевную" реконструкцию организовали участникипатриотического проекта "Наследники Победы" под руководством Сергея Мостового и дирекцияДК имени Ленина.