И в завершение выпуска - кадры с ноткой ностальгии из Коврова. В городе оружейников в минувшие...
И в завершение выпуска - кадры с "ноткой ностальгии" из Коврова. В городе оружейников в минувшие выходные прошла историческая реконструкция. Её организаторы посвятили 60-ым годам прошлого века.
"Машина времени" работала возле ковровского ДК имени Ленина. Жители и гости города смогли окунуться в "ретро"- атмосферу. На площади участники реконструкции "Ковров зимний" воссоздали городской дворик со снежной горкой и самодельными хоккейными воротами. За порядком следили милиционеры и народные дружинники.
Из громкоговорителей звучала
музыка, по улице курсировали раритетные
автомобили и ретро-автобус, продавщица
предлагала горячие пирожки с повидлом и
леденцы на палочке. "Душевную" реконструкцию организовали участники
патриотического проекта "Наследники Победы" под руководством Сергея Мостового и дирекция
ДК имени Ленина.