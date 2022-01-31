Виновные наказаны.

27 января в России отмечался День снятия блокады Ленинграда. Во Владимире проживают 32 ветерана-блокадника.В памятный день было организовано поздравление тех, кто несмотря на обстрелы и нехватку продуктов, защищал второй по величине город страны. Им были вручены сувениры.Спонсорами были предоставлены парфюмерные подарочные наборы. К сожалению, те, кто отвечал за формирование и доставку, не обратили внимание на сроки годности и состав.Безусловно, это было сделано неумышленно. В социальных сетях появилась информация о том, что ветеранам подарили наборы, срок годности которых подходит к концу.Социальная служба оперативно отреагировала на сообщения в «сети».«Мы провели служебную проверку. 29 января соцработники вновь дошли до каждого ветерана, вручили новые подарки: вафельный торт «Мишка косолапый», парфюмерный подарочный набор, гель для душа, мыло, и принесли извинения. Допустившие непростительную ошибку, наказаны. Еще раз приносим свои извинения», - рассказали редакции «33Live.Ru» в Управлении социальной защиты населения по городу Владимиру.