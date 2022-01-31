Сайт «Госуслуги» достаточно удобен в пользовании и позволяет экономить время при получении определенной услуги или необходимой информации...

Преимущества обращения в ГИБДД через интернет-портал www.gosuslugi.ru.Сайт «Госуслуги» достаточно удобен в пользовании и позволяет экономить время при получении определенной услуги или необходимой информации.Перед тем как записаться на прием онлайн, необходимо быть зарегистрированным на портале, указав свои персональные данные в личном кабинете. После прохождения регистрации можно воспользоваться интернет-услугами в полном объеме.Зарегистрированный пользователь на портале может получить следующие услуги от ГИБДД:- получение уведомления о новых штрафах, что позволяет своевременно узнавать о вынесенных постановлениях за нарушение Правил дорожного движения в отношении водителя транспортного средства и оплачивать штрафы со скидкой 50% в течение 2 недель;- осуществление записи на прием в ближайший отдел ГИБДД по вопросам регистрации транспортного средства;- получение водительского удостоверения или замена ранее выданного документа.Основное преимущество при обращении в ведомство посредством Единого портала государственных услуг заключается в экономии финансовых ресурсов. На портале можно оплатить госпошлину со скидкой 30%.Пользуйтесь электронными услугами ГИБДД, используя «личный кабинет» на портале «Госуслуги», не выходя из дома.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56