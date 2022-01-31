Аркадий Боцан-Харченко оставил пост первого заместителя губернатора Владимирской области 31 января...

Аркадий Боцан-Харченко оставил пост первого заместителя губернатора Владимирской области31 января 2022 года временно исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Аркадий Боцан-Харченко оставил занимаемую должность в администрации Владимирской области в связи с переходом на другую работу.В соответствии с распределением обязанностей между губернатором и его заместителями Аркадий Боцан-Харченко курировал вопросы стратегического развития, нёс ответственность за реализацию государственных полномочий в сфере регионального развития, государственного управления, цифровой трансформации отраслей государственного управления, народного хозяйства и социальной сферы; связи и телекоммуникаций, радио- и микроэлектроники, информационных и сквозных цифровых технологий; информационной безопасности; средств массовой информации и коммуникаций, информационной политики; имущественных и земельных отношений; управления государственным имущественным комплексом, внутренней политики, за организацию системы местного самоуправления на территории области; межнациональные и межконфессиональные отношения; деятельность казачьих обществ, развитие институтов гражданского общества на территории области; обеспечение деятельности мировых судей; архивное дело.Аркадий Боцан-Харченко был постоянным представителем губернатора в Законодательном Собрании, руководителем Регионального центра управления, обеспечивающего выполнение задач в интересах обороны Российской Федерации, координировал деятельность в отношении Центра управления регионом.В блок ведомств, которые курировал Аркадий Боцан-Харченко, входили Департамент регионального развития, Департамент цифрового развития, Департамент имущественных и земельных отношений, Департамент региональной политики, Департамент юстиции.Напомним, что в июле 2021 года Аркадий Боцан-Харченко был утвержден на посту первого вице-губернатора Владимирской области.