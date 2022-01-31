Двое жителей Александрова предстанут перед судом за совершение краж из дачных домов.
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Двое жителей Александрова предстанут перед судом за совершение краж из дачных домов.
В Александровском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 18- и 22-летнего местных жителей. Молодым людям предъявлено обвинение в совершении краж.
Установлена причастность обвиняемых к четырем случаям краж. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 50 000 рублей.
Молодые люди не имели постоянного источника дохода, тем не менее, в планах у них были дорогие покупки, на которые нужны были деньги. Не желая трудоустраиваться, деньги они решили добыть более быстрым путем. Так, в конце июня прошлого года, находясь в пригороде Александрова, они проникли в дачный дом, но, не обнаружив ничего ценного, похитили из холодильника продукты питания.
Через неделю приятели вновь совершили кражу из дачного дома, похитив инструменты и продукты питания. Так как похищенного имущества им показалось мало, местные жители совершили еще два аналогичных преступления.
Часть похищенного имущества молодые люди реализовали по низкой стоимости, часть – через скупку, предъявив при этом свой паспорт. Это позволило полицейским оперативно установить личности и впоследствии задержать злоумышленников.
В ходе следствия часть похищенных вещей была изъята и возвращена владельцам. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.