Двое жителей Александрова предстанут перед судом за совершение краж из дачных домов. В...

Двое жителей Александрова предстанут перед судом за совершение краж из дачных домов.В Александровском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 18- и 22-летнего местных жителей. Молодым людям предъявлено обвинение в совершении краж.Установлена причастность обвиняемых к четырем случаям краж. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 50 000 рублей.Молодые люди не имели постоянного источника дохода, тем не менее, в планах у них были дорогие покупки, на которые нужны были деньги. Не желая трудоустраиваться, деньги они решили добыть более быстрым путем. Так, в конце июня прошлого года, находясь в пригороде Александрова, они проникли в дачный дом, но, не обнаружив ничего ценного, похитили из холодильника продукты питания.Через неделю приятели вновь совершили кражу из дачного дома, похитив инструменты и продукты питания. Так как похищенного имущества им показалось мало, местные жители совершили еще два аналогичных преступления.Часть похищенного имущества молодые люди реализовали по низкой стоимости, часть – через скупку, предъявив при этом свой паспорт. Это позволило полицейским оперативно установить личности и впоследствии задержать злоумышленников.В ходе следствия часть похищенных вещей была изъята и возвращена владельцам. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.