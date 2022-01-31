Причинённый ущерб оценили в 50 тысяч рублей.

В Александровском районе двух молодых людей 18-ти и 22 лет обвиняют в кражах из дачных домиков. Подробностями истории поделились в УМВД по Владимирской области.В конце июня прошлого года, находясь в пригороде Александрова, они проникли в дачный дом. Не найдя ничего ценного, злоумышленники прихватили еду из холодильника.Через неделю друзья обнесли другую дачу, похитив инструменты и продукты питания. Войдя во вкус, парни совершили ещё два аналогичных преступления.«Часть краденого молодые люди реализовали через скупку, предъявив свой паспорт. Это и позволило полицейским установить их личности и задержать фигурантов», добавили в пресс-службе ведомства.Причинённый ущерб оценили в 50 тысяч рублей. Часть вещей была изъята и возвращена владельцам. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.