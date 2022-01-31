Ущерб собственник имущества оценил в 80 000 рублей.

В середине января текущего год в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» с заявлением о краже имущества обратился 49-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил принадлежащий ему металлический гараж с имуществом. Ущерб потерпевший оценил в 80 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 46-летний житель города Коврова.Как пояснил задержанный, он обратил внимание на гараж, расположенный недалеко от его места жительства. Мужчина заметил, что хозяин гаража длительное время в нем не появлялся.В один из дней января фигурант, взломав запорное устройство, проник в металлический гараж, откуда вынес лом черного металла и сдал его в пункт приема. Впоследствии, воспользовавшись услугами эвакуатора, похитил и сам гараж с хранившимся в нем имуществом. Водителю эвакуатора мужчина сообщил, что гараж принадлежит его отцу, необходимо вывезти его, чтобы освободить место для строительства нового.Полицейские установили водителя эвакуатора и пункт приема металла. Часть похищенного имущества была изъята.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении 46-летнего ковровчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому вынесена мера принуждения в виде обязательства о явке.