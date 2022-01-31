Его приговорили к двум годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей.

В Муроме осудили 27-летнего местного жителя, который избил и изуродовал другого парня. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Вечером 9 августа 2020 года он находился в кабаке, расположенном в КРЦ «Империя» на улице Воровского. Около барной стойки между муромлянами произошёл конфликт. Агрессор нанёс обидчику удар ногой в нижнюю часть туловища и кулаком по лицу. Жертва упала на пол, где злоумышленник продолжил избиение потерпевшего ногами по голове.«У пострадавшего диагностировали: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы передней и наружной стенок пазухи и глазничной части верхней челюсти слева левой скуловой кости, левой ветви нижней челюсти в области угла, правого венечного отростка и правой ветви нижней челюсти, разрыва левого лобно-скулового шва», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.Лицо мужчины оказалось обезображено. Подозреваемый лишь частично признал свою вину. В результате он получил два года колонии. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил. Кроме этого, муромлянин выплатит истцу 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.