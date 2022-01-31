В Муроме вынесли приговор местному жителю 1994 года рождения за умышленное причинение тяжкого вреда...

В Муроме вынесли приговор местному жителю 1994 года рождения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 9 августа 2020 года обвиняемый находился в КРЦ «Империя» в Муроме на улице Воровского. В это время там же находился потерпевший. Около барной стойки у них произошел словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый умышленно нанес обидчику удар ногой в нижнюю часть туловища и кулаком в скуловую область лица, отчего тот упал на пол.Продолжая свои преступные действия, обвиняемый продолжил избиение потерпевшего ногами по голове и лицу. Потерпевший получил ряд травм: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы передней и наружной стенок пазухи и глазничной части верхней челюсти слева левой скуловой кости, левой ветви нижней челюсти в области угла, правого венечного отростка и правой ветви нижней челюсти, разрыв левого лобно-скулового шва.Они повлекли изменения в симметрии лица потерпевшего, неизгладимо обезобразившие его. Указанные телесные повреждения относятся к тяжкому вреду здоровья. Но вину в совершенном преступлении потерпевший признал частично.Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.Гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, удовлетворен в размере 500 тысяч рублей.Фото: https://pixabay.com/ru/