Сотрудники МЧС спасли от гибели троих человек на пожаре в Покрове. ЧП произошло под вечер 31 января. В многоэтажке загорелась квартира. К приезду огнеборцев из помещения валил дым. Пожарные

Сотрудники МЧС спасли от гибели троих человек на пожаре в Покрове. ЧП произошло под вечер 31 января. В многоэтажке загорелась квартира. К приезду огнеборцев из помещения валил дым. Пожарные ликвидировали горение внутренней отделки и имущества квартиры на 15 квадратных метрах. От дыма и огня было спасено двое детей и один взрослый. Еще 15 человек были