Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Есть контакт Ещё одна преграда на пути коронавируса. Как...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Есть контактЕщё одна преграда на пути коронавируса. Как обсерватор поможет сдержать распространение инфекции?- Таял прошлогодний снегСнег- в утиль. Даже прошлогодний. Куда дорожники свозят сугробы? И сколько в областном центре снежных свалок?- Инклюзивная мастерскаяРеабилитация... глиной. Судогодская гончарная мастерская для "особенных" людей может переехать во Владимир.