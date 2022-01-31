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Ещё одна преграда на пути коронавируса. Как...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Есть контакт
Ещё одна преграда на пути коронавируса. Как обсерватор поможет сдержать распространение инфекции?
- Таял прошлогодний снег
Снег- в утиль. Даже прошлогодний. Куда дорожники свозят сугробы? И сколько в областном центре снежных свалок?
- Инклюзивная мастерская
Реабилитация... глиной. Судогодская гончарная мастерская для "особенных" людей может переехать во Владимир.