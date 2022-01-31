На ужесточении наказания настаивала партия.

Закон устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.Ранее секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак подчеркнул, что любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что он остаток дней проведет в тюрьме.Президент подписал закон, подготовленный Единой Россией, о пожизненном сроке для педофилов. Это очень актуальное и жизненное решение. Ничего не может быть важнее безопасности детей – недаром это один из главнейших приоритетов государственной политики, – подчеркнул депутат Госдумы Анатолий Выборный (фракция партии Единая Россия).Парламентарий добавил, что теперь нужно двигаться дальше, чтобы еще надежнее защитить детей от сексуальных посягательств взрослых.– У нас уже есть анализ правоприменительной практики, есть мнение экспертного сообщества по ряду законодательных инициатив. В т.ч. речь идет об обязательной химической кастрации и пожизненной терапии для педофилов. Только комплексные меры, включая публичный реестр насильников, лечение и надзор ними со стороны правоохранителей, могут дать действительно заметный результат и отрицательную динамику по статистике таких преступлений.Напомним, законопроект в сентябре 2021 года внесли в Госдуму секретарь Генсовета Единой России, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. 18 января 2022 года он был принят нижней палатой парламента единогласно, а 26 января — поддержан Советом Федерации.