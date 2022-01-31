Акция «Ангелы здоровья» стартовала 10 января.
Омбудсмен Владимирской области Людмила Романова и реготделение благотворительной организации «Российский Детский фонд» приглашают всех желающих принять участие в акции «Ангелы здоровья», которая стартовала 10 января.
Владимирцы отправляют письма и открытки с пожеланиями и благодарностями медикам, которые борются с коронавирусом и спасают людей.
«Сейчас им очень важна наша поддержка. Вы и ваши дети можете пожелать скорейшего выздоровления пациентам, поблагодарить врачей и медработников за их стойкость», - сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в 33-ем регионе.
Письма можно отправлять по следующим адресам:
600017 , город Владимир, улица Луначарского, дом №3, офис 205. Электронная почта: .- 600017, Владимир, улица Луначарского, дом №3, офис 103. Электронная почта: [email protected]