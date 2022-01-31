При подозрении на ковид в них можно пройти экспресс-тестирование, ПЦР-диагностику, осмотр специалиста, получить лекарства.
Департамент здравоохранения опубликовал график и информацию о работе «красных зон» во Владимирской области. С ростом заболеваемости площадь ковидариев увеличивается.
При подозрении на ковид в указанных по медучреждениях можно пройти экспресс-тестирование, ПЦР-диагностику, осмотр специалиста, получить лекарства.
«Время работы максимально увеличено», - уточнили в Белом доме.
Напомним, что в круглосуточном режиме работает единый номер «122».