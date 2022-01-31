Народный фронт во Владимирской области провел мониторинг доступности ПЦР-исследования в...

Народный фронт во Владимирской области провел мониторинг доступности ПЦР-исследования в регионеНародный фронт провел мониторинг доступности ПЦР-тестирования для населения и выступил с предложением снизить цены на тесты.Во Владимирской области мониторинг показал, что обойдется такое исследование минимум в тысячу рублей, но в районных центрах цена в разы выше – до 2,5 тыс. руб. Треть опрошенных делала ПЦР-тест единожды, 37% заявили, что вынуждены были прибегнуть кПЦР исследованию дважды, 18% делали тесты три раза, остальные утверждают, что сдавали мазок 4 и больше раз.Опрос, проведенный Народным фронтом в регионе, показал, что более 58% жителей области сделали ПЦР-тест бесплатно. Среди тех граждан, которые сдавали анализы в частных клиниках, порядка 17% заявили о том, что заплатили от 1500 до двух тысяч рублей; 10% опрошенных пожаловались на высокую стоимость (свыше 2,5 тысяч рублей).По официальным данным, на сегодняшний день случаи «омикрона» выявлены в 72 регионах страны. Примерно 50 процентов выявленных случаев коронавируса приходятся именно на этот штамм.Заболеваемость растет взрывными темпами, если на прошлой неделе количество заболевших зашло за четыре сотни, то на этой уже более 700 заболевших.«Мы прекрасно понимаем, что рынок работает по закону – спрос рождает предложение. Ежедневные данные говорят о том, что количество заболевших продолжает расти, а, соответственно, все большему количеству людей нужно будет проводить ПЦР-исследования. И нам необходимо проконтролировать момент, чтобы в это непростое время цены на ПЦР для наших граждан были снижены. Важна социальная ответственность бизнеса. При необходимости будем обращаться в ФАС», - сказал член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Вячеслав Картухин.Фото: trn-news.ru