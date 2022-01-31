Цель - найти эффективные практики по решению экологических проблем на уровне...

Цель - найти эффективные практики по решению экологических проблем на уровне университетов.Направлений несколько: ответственное отношение к отходам, озеленение, водосбережение и улучшение качества воды, энергоэффективность и экопросвещение. Принять участие могут не только уже реализованные проекты, но и только разрабатывающиеся. Конкурс продлится до конца марта. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте "Мойзеленыйвуз.рф" .