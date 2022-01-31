Учащиеся переведены на дистант.

Во Владимире средняя школа №24 с 31 января перешла на дистанционное обучение. В ней выявили несколько случаев ковида.Всего на карантине находится семь городских общеобразовательных учреждений: № 6, 13, 19, 24, 25, 34 и 36.Ранее Белый дом рекомендовал руководителям учреждений при первом же случае заражения ковидом переводить класс на дистант.Напомним, что окончательное решение о формате обучения принимает директор учреждения.Добавим, что сотрудники образовательных учреждений проводить термометрию на входе в здание, организовать санобработку и проветривание помещений, наблюдение учащихся, разведение потоков ребят. Запрещены массовые мероприятия, за исключением тех, которые проводятся на свежем воздухе. При необходимости регион готов обеспечить дистанционное обучение владимирских школьников.