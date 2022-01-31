В епархии надеются, что объект дождется ремонта.

Во Владимире колокольню кафедрального Успенского собора передали на баланс РПЦ. Более 75 лет она оставалась бесхозяйной.Как ранее заявляли во Владимирской епархии, из-за отсутствия собственника было невозможно отремонтировать объект, который находится в плохом состоянии.В Росимуществе рассмотрели просьбу митрополита Владимирского и Суздальского Тихона. Власти передали её церкви в бессрочное пользование.Памятник архитектуры построен в 1810 году. Высота вместе со шпилем достигает 70 метров. В 1926 году большевики закрыли собор для богослужений и отдали под музей. После революции на нём было порядка 9 колоколов. Самый крупный из них, 500-пудовый, сбросили в 1931 году. В 1944 году литургии в храме возобновились.