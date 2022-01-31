Суд начнётся 1 марта.

Во Владимире горбольница №5 отказалась добровольно компенсировать моральный вред Сергею Смирнову, чья жена скончалась в ноябре прошлого года. Сейчас мужчина через суд требует взыскать с учреждения два миллиона рублей. Он уверен, что Светлана умерла из-за отказа в госпитализации.Как сообщают наши коллеги из, скорая помощь привезла пациентку в больницу 27 ноября 2021 года около 18:00, за несколько часов до смерти. Предварительно женщине поставили диагноз «остеохондроз шейного отдела позвоночника», но накануне частный кардиолог подтвердил дисметаболическую кардиомиопатию и назначил лечение.Как пишет в иске Сергей Смирнов, к приезду в приёмное отделение супруга не могла ходить. Он нёс её к врачам на руках.«Пациентка жаловалась на ухудшение самочувствия, волнение, неуравновешенность и плаксивость. Медики измерили ей давление, пульс, послушали лёгкие, пальпировали живот, взяли кровь на анализ. По пути бригада «скорой» сделала кардиограмму. Обследование не выявило острых проблем со здоровьем. Артериальное давление было 140 на 90, пульс - 82 удара в минуту. Женщине поставили капельницу, вкололи димедрол и обезболивающее. Отпустили домой», - отвечают в медучреждении.Экспертиза установила, что жительница Владимира скончалась из-за острой коронарной недостаточности.Кроме того, Сергей Смирнов направлял досудебную претензию и в больницу №4, где, с его слов, жене также отказали в медицинской помощи.По словам адвоката Смирнова Ивана Куровского, в больнице сообщили, что Светлану к ним не привозили.Департамент здравоохранения Владимирской области выразил соболезнование семье в связи с гибелью пациентки.Суд начнётся 1 марта.