На линиях будет работать транспорт компаний «Поатис» и «Ситилайн», которые занимались перевозкой до торгов.

Во Владимире определили предприятия, которые займутся обслуживанием четырёх автобусных маршрутов: № 18С, 20С, 22, 22С. На линиях будет работать транспорт компаний «Поатис» и «Ситилайн», которые занимались перевозкой до торгов. Договор заключат на пять лет.Напомним, что машины должны иметь экокласс не ниже Евро-4. Среди требований горадминистрации – обязательное участие перевозчиков в программе обновления автопарка, а также ребрендинг под красно-белые цвета. Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты проезда. С 1 января 2023 года компании будут выпускать подвижной состав не старше трёх лет.На сегодняшний день во Владимире рейсы общественного транспорта обслуживают 10 организаций.