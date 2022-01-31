Во Владимире вынесен приговор по делу о нарушении тайны телефонных переговоров Фрунзенским...

Во Владимире вынесен приговор по делу о нарушении тайны телефонных переговоровФрунзенским районным судом г. Владимира вынесен приговор жителю Камешковского района. Он признан виновным в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения.Суд установил, что подсудимый, занимая должность директора фирменного салона продаж и обслуживания одного из операторов сотовой связи, продал информацию о звонках частного лица из абонентской базы сотового оператора, нарушив его конституционные права на тайну телефонных переговоров. За свою услугу он взял 2200 рублей.Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме.Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обработкой персональных данных сроком на 1 год, поделились в пресс-службе областной прокуратуры.