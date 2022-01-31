Долгое ожидание на остановках и переполненные салоны автобусов. Ситуация в сфере общественного...

Долгое ожидание на остановках и переполненные салоны автобусов. Ситуация в сфере общественного транспорта во Владимире продолжает ухудшаться, заявляют пассажиры.Дарьяна Тябина, жительница г. Владимира:- Намного стало сложнее добраться во-первых вовремя на работу, во-вторых дождаться нужного транспорта и этот утренний коллапс конечно вызывает большие трудности, приходится и раньше выходить и немного нервничать, что опоздаешь на работу.Эти кадры сняты сегодня утром - в салоне автобуса толпа людей, и ни о какой социальной дистанции говорить не приходится.Рынок пассажирских перевозок Владимира так и не оправился после ухода с маршрутов компании "Бигавтотранс", а затем "АДМ", которая как раз "Бигавтотранс" и вытеснила.В этом году областной центр получит четверть миллиарда рублей бюджетных кредитов. Их направят на приобретение автобусов. Эти финансовые вливания должны будут решить много проблем, заявляют в мэрии. Как выйти из автобусного тупика? Смотрите наш репортаж в итоговом выпуске вестей в 21-05