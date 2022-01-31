Департамент здравоохранения Владимирской области опубликовал адреса и график работы “красных зон” в поликлиниках. С ростом заболеваемости депздрав расширяет время работы

Департамент здравоохранения Владимирской области опубликовал адреса и график работы “красных зон” в поликлиниках. С ростом заболеваемости депздрав расширяет время работы “красных зон” в поликлиниках. Время их работы “максимально” увеличено, отмечают в ведомстве. Судя по опубликованным графикам работы, “красные зоны” будут работать с утра и до вечера. Например, во 2-й горбольнице Владимира принимать принимать пациентов с