Департамент здравоохранения Владимирской области опубликовал адреса и график работы “красных зон” в поликлиниках. С ростом заболеваемости депздрав расширяет время работы
<a href="https://33live.ru/novosti/31-01-2022-vo-vladimirskix-poliklinikax-uvelichili-vremya-raboty-krasnyx-zony.html" target="_blank">Во владимирских поликлиниках увеличили время работы “красных зоны”</a> - Департамент здравоохранения Владимирской области опубликовал адреса и график работы “красных зон” в поликлиниках. С ростом заболеваемости депздрав расширяет время работы
[url=https://33live.ru/novosti/31-01-2022-vo-vladimirskix-poliklinikax-uvelichili-vremya-raboty-krasnyx-zony.html]Во владимирских поликлиниках увеличили время работы “красных зоны”[/url] - Департамент здравоохранения Владимирской области опубликовал адреса и график работы “красных зон” в поликлиниках. С ростом заболеваемости депздрав расширяет время работы