К тушению привлекались 3 единицы техники, а также 12 человек личного состава.

В Александровском районе во время пожара в двухэтажном доме погиб человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Владимирской области.В 16-03 29 января поступило сообщение о возгорании в частном доме в деревне Лизуново на улице Солнечной. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём.«Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пламя на площади 72 квадратных метра. На пепелище спасатели обнаружили труп мужчины 1972 года рождения. Женщина, 1970 года рождения, пострадала», - уточнили в ведомстве.К тушению привлекались 3 единицы техники, а также 12 человек личного состава.Причина трагедии пока неизвестна.