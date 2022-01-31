Региону не хватает механизаторов и агрономов. В областной администрации обсудили вопрос подготовки...
Региону не хватает механизаторов и агрономов. В областной администрации обсудили вопрос подготовки кадров для агропромышленного комплекса, участие в обсуждении приняли представители учебных заведений региона.
Сейчас на предприятиях сельского хозяйства трудится около 22 тысяч человек. На текущий момент открыто более 500 вакансий. Необходимы механизаторы, операторы машинного доения, ветврачи, зоотехники, агрономы и инженеры. В нашем регионе кадры для АПК готовят шесть учебных заведений. Из областного бюджета и средств работодателей молодым специалистам предоставляется единовременная выплата - до двухсот тысяч рублей.