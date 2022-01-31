Региону не хватает механизаторов и агрономов. В областной администрации обсудили вопрос подготовки...

Региону не хватает механизаторов и агрономов. В областной администрации обсудили вопрос подготовки кадров для агропромышленного комплекса, участие в обсуждении приняли представители учебных заведений региона.Сейчас на предприятиях сельского хозяйства трудится около 22 тысяч человек. На текущий момент открыто более 500 вакансий. Необходимы механизаторы, операторы машинного доения, ветврачи, зоотехники, агрономы и инженеры. В нашем регионе кадры для АПК готовят шесть учебных заведений. Из областного бюджета и средств работодателей молодым специалистам предоставляется единовременная выплата - до двухсот тысяч рублей.