Порывы юго-восточного, а потом и юго-западного ветров в начале новой семидневки достигнут 8-10 метров в секунду.

Во Владимирской области 31 января ожидаются снегопады. Они начнутся в понедельник и стихнут лишь к среде. Ближе к выходным в 33-ем регионе прогнозируют похолодание.Сегодня и завтра температура воздуха составит от -1 до -2 градусов. Днём 2 февраля столбик термометра опустится до -5. До конца недели в дневное время суток за окном будет до -11. Ночью - до -15 градусов Цельсия.Порывы юго-восточного, а потом и юго-западного ветров в начале новой семидневки достигнут 8-10 метров в секунду.Атмосферное давление составит до 732-737 миллиметров ртутного столба. Серьёзного ухудшения погодных условий не предвидится.