Его традиционно проводит областная научная библиотека. О победителях - в нашем репортаже. Седьмой...

Его традиционно проводит областная научная библиотека. О победителях - в нашем репортаже.Седьмой открытый конкурс "Книга года" подводит итоги. На суд жюри было представлено 74 книги. Номинаций девять. Литература по истории края, искусству, религии, мемуарная, библиографическая и художественная. Проза и поэзия. В том числе для детей. По словам заместителя председателя жюри Татьяны Брагиной, в этом году особенно много интересных авторов и произведений.Татьяна Брагина, зампредседателя жюри, директор областной научной библиотеки:- Мне кажется, что когда люди видят, что их труд ценят, что в общем-то можно показать что я издал , у них , наверное, появляется желание творить дальше, потому что мы видим и по сегодняшнему мероприятию да?! Люди выходят и говорят спасибо, спасибо, что вы нас пропагандируете. Спасибо, что нас знают и у нас появляется желание творить дальше!)) К радости областной библиотеки раздел краеведение в 2021 году пополнили 150 изданий местных авторов. Автор должен жить во Владимирской области. Это одно из условий "Книги года".Кандидат медицинских наук Александр Санников победил в номинации "Библиографическая литература и мемуары".Свою книгу "Цена признания" владимирский врач посвятил коллеге- профессору хирургии Сергею Юдину. Одному из фигурантов резонансного "дела врачей". В 30-40-ые годы прошлого столетия Юдин возглавлял Институт Склифосовского. В основе книги - архивы ФСБ и шесть томов следственного дела Сергея Юдина. Почти 30 лет Александр Санников исследовал жизнь известного хирурга.Александр Санников, победитель конкурса "Книга года":- Хотелось написать непросто о судьбе человека, а взглянуть глазами человека нашего поколения на то, что происходило в стране и почему очень многие наши великие ученые не получили должного признания.В номинации "Литература по искусству"- сразу 2 победителя. Андрей Мочалин, альбом "Живопись" и Игорь Черноглазов - "Скульптура".Игорь Черноглазов, заслуженный художник России, победитель конкурса "Книга года":- Хочу поблагодарить в том и другом случае художников-дизайнеров. В случае Андрея Мочалина - это Юрий Ткачев, который делает очень многим художникам альбомы. Конечно, Андрея Романова, у которого широкий диапазон.В номинации "Художественная литература. Проза" главного победителя нет. Второе место разделили Николай Лившиц и Татьяна Озерова. В разделе "Поэзия" диплом первой степени и приз "Хрустальную сову" завоевал поэт Андрей Филинов. Его сборник "Стихи разных лет" судьи назвал лучшим. Всего в "поэтическом шорт- листе" было 13 авторов.Вера Куликова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"