Во Владимирской области оператора-продавца АЗС признали виновной в совершении преступления,...

Во Владимирской области оператора-продавца АЗС признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в крупном размере).Как сообщает пресс-служба Следкома по Владимирской области, в период в период с октября 2019 года по апрель 2020 года фигурантка, выполняя трудовые обязанности оператора-продавца АЗС и имея свободный доступ к денежной выручке, полученной за продажу топлива, из корыстных побуждений украла более 550 тысяч рублей принадлежащих собственнику заправки.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд назначил подсудимой наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Фото: https://pixabay.com/ru/