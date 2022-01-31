Активисты Народного фронта предложили бизнесу проявить социальную ответственность и снизить стоимость услуги.

Эксперты отделения ОНФ оценили во Владимирской области доступность ПЦР-тестирования на коронавирус. Стоимость диагностики варьируется от 1000 до 2500 рублей. Дороже всего сдать анализ - в райцентрах 33-го региона.При этом на завышенную цену пожаловались 10% опрошенных. Интересно, что более 58% владимирцев прошли исследования бесплатно.Активисты Народного фронта предложили бизнесу проявить социальную ответственность и снизить стоимость услуги. В противном случае, они намерены обратиться в УФАС.