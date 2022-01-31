За три года в регионе открылось 93 таких учреждения.

Во Владимирской области в 2022 году появится 30 центров «Точка роста». Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.В них школьники изучают «Технологию», «Информатику» и «ОБЖ» на новом оборудовании. После уроков ребята посещают занятия по цифровому, естественнонаучному, техническому и гуманитарному профилям, учатся играть в шахматы, создают медиаконтент. Юным владимирцам доступны цифровые лаборатории и робототехнические наборы для проведения экспериментов и изучения дисциплин. Ребята знакомятся с основами робототехники, механики и программирования, проводят опыты по физике, химии и биологии.За три года в регионе открылось 93 Центра.