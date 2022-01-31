С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 89 828 владимирцев.

Во Владимирской области на 31 января выявлено 774 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 92 человек. Ещё 148 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 31 - в Ковровском, 22 - в Петушинском, 73 - в Кольчугинском, 106 - в Александровском, 51 - в Юрьев-Польском, 129 - в Гусь-Хрустальном, 56 - в Селивановском, 39 - в Камешковском, 16 - в Вязниковском и 5 - в Судогодском районах, а также 6 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 89 828 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 21 199 - во Владимире, 10120 - в Гусь-Хрустальном районе, 9895 ​- в округе Муром,Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.