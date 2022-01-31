На 340 больше чем в последний рабочий день предыдущей недели. Очевидно, что пятая волна пандемии в нашем регионе началась. Резкий всплеск заболеваемости произошёл в воскресенье, когда было

На 340 больше чем в последний рабочий день предыдущей недели. Очевидно, что пятая волна пандемии в нашем регионе началась. Резкий всплеск заболеваемости произошёл в воскресенье, когда было выявлено сразу на 162 заболевших больше, чем в субботу. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 89 828. В лидерах по приросту Муром (148 новых