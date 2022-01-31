США безнадежно отстают от России, замечают эксперты.

США безнадежно отстают от России, замечают эксперты.Россия – лидер в области технологий гиперзвукового оружия, недавно отметил обозреватель бельгийского издания Modern Diplomacy Райхан Ронодипуро. Аналитик пришел к выводу, что западные страны, в частности США, значительно отстают в этой сфере.Военный экспертЮрий Кнутов согласен с мнением Ронодипуро. "Отрыв от США у нас действительно колоссальный", – подчеркнул полковник в беседе с "ПолитРоссией". Американцы не просто не имеют подобного оружия, они не могут даже перехватить новые русские ракеты, заметил собеседник издания.США, разумеется, не хочет отставать, поэтому недавно местные политики приняли программу, которая подразумевает модернизацию американской ядерной триады. Однако это лишь планы, которые необходимо еще суметь реализовать, отметил Юрий Кнутов. Его слова приводит "".Напомним, в конце декабря 2021 года в акватории Баренцева моря российские военные провели успешный залповый пуск гиперзвуковой ракетной системы "Циркон". Позже Госкомиссия порекомендовала принять новую ракету на вооружение ВМФ.Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко По мнению эксперта, российская сторона вполне может оказать поддержку Донбассу.