За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 1 человек погиб и 19 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы двое несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 444 происшествия с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 59 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария.г. ВладимирПо предварительной информации, 24 января 2022 г. в 08:25 в г. Владимир на ул. Комиссарова напротив дома 14 водитель автобуса «Мерседес», 1977 г.р., совершил наезд на пешехода 1947 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход госпитализирован в медицинское учреждение.Петушинский районПо предварительной информации, 25 января 2022 г. в 08:00 в г. Покров на ул. Ф. Штольверка у дома 11/1 водитель автомобиля «Шевроле», 1984 г.р., допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением водителя 1965 г.р., который двигался по главной дороге в сторону железнодорожного переезда. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 26 января 2022 г. в 16:20 напротив дома 2 по ул. Тимофея Павловского в г. Ковров водитель 1985 г.р., на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, управляя автомобилем «Лада», совершил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением водителя 1988 г.р. Пассажир автомобиля «Тойота» 1993 г.р. направлен на амбулаторное лечение.г. ВладимирПо предварительной информации, 27 января 2022 г. в 08:10 на 14 км автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» водитель автомобиля «ВАЗ», 2001 г.р., не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Форд» под управлением водителя 1977 г.р. и автомобилем «Киа» под управлением водителя 1979 г.р. После чего автомобиль «ВАЗ» совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Тойота» под управлением водителя 2001 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» госпитализирован в медицинское учреждение, водитель автомобиля «Форд» – направлен на амбулаторное лечение.Суздальский районПо предварительной информации, 28 января 2022 г. в 23:10 на 249 км а/д Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля «Шевроле», 1981 г.р., при выезде со второстепенной дороги со стороны г. Суздаля в сторону г. Владимира, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Газель» под управлением водителя 1982 г.р., который двигался со стороны г. Иваново в сторону г. Владимира. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» госпитализирован в медицинское учреждение.г. ВладимирПо предварительной информации, 29 января 2022 г. в 14:15 в г. Владимир на ул. П. Осипенко у дома 12 водитель автомобиля «Тойота Версо», 1984 г.р., выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Хайлюкс» под управлением водителя 1964 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Версо» направлена на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 30 января 2022 г. в 19:10 на 239 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Хендай», 1973 г.р., при движении в сторону г. Москва в правой полосе, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Газель» под управлением водителя 1982 г.р., в результате чего произошло столкновение. После чего от удара автомобиль «Хендай» совершил наезд на металлический отбойник. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай направлен на амбулаторное лечение.Региональная Госавтоинспекция предупреждает! Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными на дорогах: соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, не допускайте резкого маневрирования. Особо осторожными необходимо быть в местах торможения транспортных средств: вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами, перекрестками, нерегулируемыми пешеходными переходами. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!