За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 1 человек погиб и 19 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы двое несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 444 происшествия с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 59 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария.Так, в Суздальском районе, 28 января в 23:10 на 249 км а/д Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля «Шевроле», 1981 г. р., при выезде со второстепенной дороги со стороны г. Суздаля в сторону г. Владимира, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю «Газель» под управлением водителя 1982 г. р., который двигался со стороны г. Иваново в сторону г. Владимира. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» госпитализирован.В Ковровском районе 30 января в 19:10 на 239 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Хендай», 1973 г. р., при движении в сторону г. Москва в правой полосе, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Газель» под управлением водителя 1982 г. р., в результате чего произошло столкновение. От удара автомобиль «Хендай» врезался в металлический отбойник. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» направлен на амбулаторное лечение, сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.