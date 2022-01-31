По состоянию на 31 января в медорганизациях региона действует 1801 койка для пациентов с новой...

По состоянию на 31 января в медорганизациях региона действует 1801 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 66,2 процента из них занято (1192), свободны 609 коек.81778 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 372 человека.За период наблюдения в области отмечено 3094 летальных случая, за сутки – 5 человек.Напомним, 31 января во Владимирской области подтверждено 774 новых случая коронавируса.