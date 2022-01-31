Как уточнили в МВД, зарегистрировано семь преступлений с ущербом около миллиона рублей.

За первый месяц 2022 года телефонные мошенники украли у владимирцев более трёх миллионов рублей. В полицию подано 40 заявлений по фактам дистанционного хищения средств.Методы совершения преступлений не изменились. Звонят либо псевдопредставители банков, либо те, кто рассказывает о родственниках, попавших в неприятную историю.Как уточнили в МВД, зарегистрировано семь преступлений с ущербом около миллиона рублей.Напоминаем, что ни при каких обстоятельствах не следует сообщать третьим лицам реквизиты банковских счетов, карт и пароли. Пользуйтесь только проверенными сайтами для покупок в интернете. Не переводите предоплату за покупку незнакомым гражданам. Не переходите по подозрительным ссылкам, которые присылают в мессенджерах или социальных сетях.