В середине января в полицию Коврова обратился 49-летний мужчина. Он заявил, что неизвестный украл его гараж. Ущерб потерпевший оценил в 80 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД по ..

В середине января в полицию Коврова обратился 49-летний мужчина. Он заявил, что неизвестный украл его гараж. Ущерб потерпевший оценил в 80 000 рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель.На допросе он пояснил, что в один из дней взломал замок, проник внутрь, вынес чермет и сдал его. Позже злоумышленник договорился с эвакуатором и утащил его в том же направлении.«Водителю эвакуатора мужчина сообщил, что гараж принадлежит его отцу. Старую постройку, чтобы освободить место для строительства нового», - поделились подробностями показаний фигуранта.Часть похищенного имущества была изъята. На ковровчанина завели уголовное дело по статье «Кража».