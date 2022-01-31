Больше всего нареканий вызывают долгое ожидание на остановках и давка в салонах в часы пик. Есть ли...

Больше всего нареканий вызывают долгое ожидание на остановках и давка в салонах в часы пик. Есть ли шанс выйти из очередного автобусного тупика выяснял Александр Сыпченко.Начало рабочей недели. Утренний час пик. В салоне автобуса- толпа. Ни о какой социальной дистанции говорить не приходится."Давка, мука, тест на выносливость". Так владимирцы говорят о ситуации на линиях. Сферу пассажирских перевозок во Владимире лихорадит. Перевозчикам сдать этот экзамен - особенно зимой всё сложнее. Дарьяна Тябина - в числе тех, кто ежедневно проходит квест "добраться на работу вовремя".Дарьяна Тябина, жительница г. Владимира:- Намного стало сложнее добраться во-первых вовремя на работу, во-вторых дождаться нужного транспорта и этот утренний коллапс конечно вызывает большие трудности, приходится и раньше выходить и немного нервничать, что опоздаешь на работу.Утром и вечером на остановках областного центра собираются десятки человек. По словам пассажиров, интервалы движения порой достигают 30-40 минут.- Я работаю на рокадке, автобусы ходят 2 и 21й и интервал у них примерно получасовой.- Проблема - очень много народу, транспорт едет, но он очень загруженный.Если прежде по автобусным рейсам можно было сверять часы, то сейчас в городе- транспортный коллапс, замечают пассажиры. Последний мощный удар по работе транспортной сети нанесла компания АДМ, которая бросила все свои маршруты и ушла с рынка. Городские власти признают: проблемы есть, но обстановка "должна нормализоваться". На 17 маршрутах перевозчики уже определены (сейчас их 10), на остальных 16 они определятся после проведения торгов. Уже на этой неделе. Кроме недобросовестных перевозчиков немало и других сложностей, говорят в мэрии.Алексей Алёкин, консультант отдела управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Сложная дорожная обстановка, всем известно, что в этом году у нас мобильные снегопады, синоптики говорят, что снега выпало в 3 раза больше климатической нормы, второй момент это болезнь личного состава. Болеют и кондуктора и водители. Число заболевших растет с каждым днем. Еще подвижной состав конечно ломается, автомобили стоят на ремонте.Выйти из автобусного тупика Владимиру поможет и господдержка, говорит Алексей Алёкин. В этом году областной центр получит бюджетный кредит- четверть миллиарда рублей. На эти средства областной центр закупит новые автобусы. Документацию уже готовят. Цена одного автобуса большого класса вместимости на рынке составляет около 16 миллионов рублей, то есть выделенных средств хватит на всего на 15 единиц техники. Способно ли это изменить ситуацию? Проблемы муниципальных перевозок и не только во Владимире в ближайшее время обсудят на совещании в Белом Доме. Большой "отраслевой разговор" врио губернатора Александр Авдеев проведёт с представителями департамента транспорта и дорожного хозяйства.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"