Во Владимирской области бывший сотрудник следственного изолятора привлечен к ответственности за...

Во Владимирской области бывший сотрудник следственного изолятора привлечен к ответственности за разглашение гостайны перед заключенным.Бывший старший оперуполномоченный следственного изолятора ФКУ ИК-7 в Пакино оказался причастен к разглашению сведений, составляющих государственную тайну.Оперативник, имея доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, в ноябре 2020 года привлек к работе над документами по мобилизационной подготовке одного из осужденных.В результате постороннему лицу стала известна информация о мобилизационной подготовке и гражданской обороне ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области, которая составляет государственную тайну.В сентябре 2022 года на сотрудника колонии заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Владимирской области.В январе 2023 года приговором Владимирского областного суда обвиняемый приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с лишением занимать определенные должности на 2 года.Фото: www.pxfuel.com