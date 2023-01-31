Во Владимире на общественные маршруты выходит не более 80 процентов подвижного состава. Дмитрий...

Во Владимире на общественные маршруты выходит не более 80 процентов подвижного состава.Дмитрий Наумов отметил, что субъективные и объективные проблемы в транспортной сфере копились не один год.В этом перечне острая нехватка квалифицированных кадров, особенно водителей и механиков, изношенность подвижного состава, дефицит и дороговизна запасных частей, высокая стоимость новых автобусов и троллейбусов и т.д. В результате, сегодня на городские общественные маршруты выходит, в среднем, около 80 процентов подвижного состава, предусмотренного муниципальными контрактами, а этого недостаточно.Принципы выхода из кризиса, сформулированные Дмитрием Наумовым, обнародовала пресс-служба администрации Владимира.Они включают в себя:- участие мэрии в программах для получения федеральной поддержки на обновление подвижного состава.- прозрачный тариф на пассажирские перевозки, с учетом инвестиционной составляющей. Чтобы перевозчики получили средства на приобретение новых машин и запчастей. А также на повышение зарплат водителей. При этом стоимость проезда должна быть адекватной платежеспособности пассажиров.- оптимизация городской маршрутной сети. Построены новые жилые микрорайоны, кардинально изменились пассажиропотоки, вырос автомобильный трафик.Дмитрий Наумов подчеркнул, что проблемы городских пассажирских перевозок можно решить только комплексно.Фото пресс-служба администрации Владимира.