Бывший офицер получил условный срок.

Во Владимирской области экс-сотрудник ИК-7 осуждён за разглашение гостайны. Суд установил, что офицер привлекал заключённого к работе с секретными документами о мобилизации.Бывший опер следственного изолятора колонии, расположенной в посёлке Пакино, привлёк зэка к изготовлению служебных документов, касающихся мобилизации и гражданской обороны. При этом у осужденного отсутствовал допуск к секретной информации. Преступление выявили представители ФСИН и УФСБ. На надзирателя завели уголовное дело.Владимирский областной суд приговорил его к 1,5 годам условно, а также лишил права занимать определённые должности на протяжении следующих двух лет.