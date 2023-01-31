На прошлой неделе чёрная полоса для владимирского общественного транспорта не закончилась.

Последствия и...Мы уже писали о в областном центре: там сгорел автобус маршрута № 24. А на другой день автобус этого же маршрута на пешеходном перекрёстке возле рынка «Ополье» на той же улице сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по зебре. Она скончалась на месте ДТП. Не успела улечься буря по этому поводу, как в сети появилась запись, как троллейбус маршрута№ 8 грубо нарушает правила дорожного движения: водитель пронёсся по пешеходному переходу на красный свет. Регулярно закипают пассажиры и из-за того, что интервалы движения автобусов не соблюдаются и людям приходится подолгу мёрзнуть на остановках.Причины«Проблема общественного транспорта у нас в городе, наверное, действительноодна из самых серьёзных. Это задача, которую сейчас и губернатор, и прежде всего население ставят перед администрацией», –признают в мэрии областного центра. Специалисты администрации рассказывают, что аховая ситуация сложилась потому, что сейчас на улицы выходит только 80% от парка автобусов и троллейбусов, который необходимдля нормального обслуживания горожан. Причины,почему перевозчики нарушают установленные договорами интервалы движения и сокращают число техники на маршрутах, называют разные –износ и ремонт подвижного состава, нехватку и болезни сотрудников.Как решить задачу?Итак, как же будут решать «автобусно-троллейбусную» проблему?Основную сеть маршрутов разработали ещё в 90-е годы. Но жизнь в городе активно меняется. Прирастают и разрастаются микрорайоны, увеличивается число точек притяжения, мест скопления горожан на массовых мероприятиях и т. д. Соответственно, сеть и схему движения общественного транспорта нужно обязательно пересматривать и оптимизировать.Кроме того, чтобы решить проблему, необходимо привлечь областные и федеральные деньги – «инфраструктурные бюджетные кредиты, лизинговые предложения, для того чтобы увеличить количество общественного транспорта и максимально адаптировать маршруты, которые есть сейчас», и отрегулировать тарифы на перевозки.Что сделают?Областные власти тоже включились в решение многолетней проблемы пассажирских перевозок во Владимире.Губернатор Александр Авдеев заявил, что готов пересмотреть бюджетные приоритеты, чтобы по максимуму обновить автопарк муниципального перевозчика «Владимирпассажиртранс» – закупить для этого 100 единиц техники. В ближайшие годы, по оценке Авдеева, чтобы «закрыть» только самые проблемные маршруты, понадобится 1,5 млрд руб.Региональные и муниципальные власти в течение недели должны разработать проект транспортной стратегии Владимира. В документе пропишут «конкретные шаги к решению давно назревшей проблемы с учётом глубокого анализа существующей ситуации на рынке, сравнения с другими регионами».Мнение экспертаГлава Владимира Дмитрий Наумов:– Администрация разработает единые концепты выхода из ситуации в части реорганизации плана общественного транспорта. Надеемся, что нас поддержит область, будет возможность привлечь дополнительные средства, и тогда сможем говорить о конкретных действиях для улучшения ситуации. Тем более последнее резонансное событие на улице Мира (возгорание автобуса и связанный с этим ремонт контактной троллейбусной сети, который занял несколько часов) показало, что отступать нам уже некуда, что нужно как можно быстрее принимать меры для разрешения этой проблемы.В темуПроблемами с перевозками заинтересовалась и прокуратура Владимирской области: прокуроры намерены выяснить, почему мэрия Владимира не отзывает лицензии у перевозчиков, которые систематически нарушают условия муниципальных контрактов, а лишь штрафует их.КстатиСами перевозчики говорят, что работают в условиях кадрового голода, дефицита и высоких цен на запчасти, топливо и оборудование. На кадровый голод ссылаются и городские чиновники, когда к ним поступают претензии к уборке города: например, в декабре центр управления городскими дорогами не был укомплектован сотрудниками на 20%, а четверть работников находились на больничном.