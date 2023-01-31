Население района должно вырасти с 3400 до 12 400 человек.

Западную часть микрорайона Веризино планируется застроить многоэтажками. Мэрия Владимира проект межевания территории для общественных обсуждений.Власти намерены выдать разрешения на возведение семи домов на 50 гектарах земли. Население района должно вырасти с 3400 до 12 400 человек.Чиновники также предусмотрели участки под школу, детский сад, магазины и парковки. Экспозиция и документация выставлены в управлении архитектуры и строительства на Октябрьском проспекте. Свои пожелания владимирцы также могут высказать, заполнив