Администрация города Владимира издала постановление об отклонении документов по планировке территории в районе улиц Жуковского, Комиссарова, Соколова-Соколенка и СНТ «Текстильщик», где

Администрация города Владимира издала постановление об отклонении документов по планировке территории в районе улиц Жуковского, Комиссарова, Соколова-Соколенка и СНТ «Текстильщик», где застройщик планировал возвести два 17-этажных дома. Как заявляют в мэрии, решение об отказе было принято совместно с жителями вышеназванных улиц, с которыми регулярно проводились общественные обсуждения в последние два месяца. Причина заключается в том,