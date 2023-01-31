В частности, планируется закупка интерактивных панелей и витрин, в которых будут размещены большие иконы. Также предстоит приобрести осушители и увлажнители, измерители, которые будут отслеживать, необходимые для сохранности экспонатов, параметры.

Мстёрскому художественному музею выделят субсидию в 6,9 миллиона рублей, - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин. Деньги пойдут на модернизацию учреждения.В частности, планируется закупка интерактивных панелей и витрин, в которых будут размещены большие иконы. Также предстоит приобрести осушители и увлажнители, измерители, которые будут отслеживать необходимые для сохранности экспонатов параметры.Помимо прочего, субсидия позволит расширить экспозиции музея. Сейчас большая часть коллекции находится в фондах.В 2022 году Мстёрский художественный музей выиграл конкурс, организованный Фондом поддержки культурных инициатив. Благодаря этому был изготовлен исторический макет Мстёрской слободы образца 1914 года. Также для учреждения закупили горизонтальные экспозиционные витрины, два информационных планшета и компьютерное оборудование.«Не раз посещал этот замечательный музей. Хотя он и находится в глубинке, сюда стоит приехать, чтобы посмотреть, до чего же талантлив русский народ. Здесь работают замечательные люди, которые расскажут не только о шедеврах-экспонатах, но и жизненную историю каждого художника, мастера, а также знаменитых людей - уроженцев Вязниковского края с мировым именем», - написал Игорь Игошин в социальной сети.